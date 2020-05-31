محمد بن مسعود - الدمام - ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 44 وفاة سجّلت سلطنة عُمان، اليوم، وفاتَيْن جديدتين لمواطن ومقيم مصابين بمرض كورونا (كوفيد-19). وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، أن المواطن يبلغ من العمر 44 عاماً، فيما يبلغ المقيم 72 عاماً، مبينةً أنه بذلك ترتفع حصيلة الوَفيَات بسبب الفيروس إلى 44 وفاة.سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد سلطنة عُمان تسجّل وفاتَيْن بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-31 سجّلت سلطنة عُمان، اليوم، وفاتَيْن جديدتين لمواطن ومقيم مصابين بمرض كورونا (كوفيد-19). وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، أن المواطن يبلغ من العمر 44 عاماً، فيما يبلغ المقيم 72 عاماً، مبينةً أنه بذلك ترتفع حصيلة الوَفيَات بسبب الفيروس إلى 44 وفاة. Advertisements 31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 11:53 AM ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 44 وفاة ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 44 وفاة سجّلت سلطنة عُمان، اليوم، وفاتَيْن جديدتين لمواطن ومقيم مصابين بمرض كورونا (كوفيد-19). وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، أن المواطن يبلغ من العمر 44 عاماً، فيما يبلغ المقيم 72 عاماً، مبينةً أنه بذلك ترتفع حصيلة الوَفيَات بسبب الفيروس إلى 44 وفاة. ، سلطنة عُمان تسجّل وفاتَيْن بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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