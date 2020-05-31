شكرا لمتابعة خبر عن أمانة جدة تدعو إلى الإلتزام بالإشتراطات الإحترازية مع بدء العمل بأنشطة المطاعم والمقاهي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

دعت أمانة جدة المواطنين والمقيمين واصحاب المنشآت الغذائية إلى الإلتزام بالإشتراطات والتدابير الإحترازية التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال فترة عمل أنشطة المطاعم والمقاهي من 28 - 8 شوال، مع التقيد بمنع تقديم المعسل والشيش نهائياً داخل المطاعم والمقاهي، وإغلاق أماكن ألعاب الاطفال الموجودة بها.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أنه تقرر السماح بالأكل داخل المطاعم خلال ساعات التجول المعلن عنها، وكذلك السماح لها بممارسة عملها من خلال تطبيقات التوصيل خلال فترة الحظر حتى الساعة 12 صباحاً، مبيناً أنه سيتم خلال هذه الفترة تطبيق آلية إجراءات التباعد الإجتماعي والعمل عن بعد داخل المطاعم والمقاهي بالحفاظ على مسافة تقديرية من 1.5 متر إلى 2 متر بين كل عميل، مع وضع آلية تمنع تكدس العملاء عند مدخل المطعم أو المقهي تتضمن الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو الهاتف مع الإنتظار داخل السيارة لحين السماح بالدخول.

وبين الزهرني أن التدابير الإحترازية تتضمن قياس درجة حرارة العملاء من خلال نقطة فحص عند المداخل بجهاز قياس حرارة معتمد من قبل هيئة الغذاء والدواء وذلك قبل السماح لهم بدخول المطعم أو المقهى ومنع العملاء الذين لديهم إرتفاع في درجة الحرارة أو تظهر عليهم أعراض تنفسية من دخول المطعم أو المقهى، وتدريب المسئولين بنقاط الفحص على طريقة الفحص وإستخدام جهاز قياس درجة الحرارة.

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وأضاف أن الإجراءات الوقائية تشمل إعادة توزيع أماكن إعداد وتجهيز الأغذية بداخل المطاعم بما يضمن تطبيق التباعد الإجتماعي أو وضع فاصل بين عمال الأغذية اللذين يواجهوا بعضهم البعض، وتنظيم عمل الموظفين في مجموعات عمل على شكل مناوبات لتقليل التواصل المباشر بين المجموعات وإلزام المطاعم والمقاهي بترتيب الطاولات المتوفرة لخدمة العملاء داخل اماكن تقديم الطعام أو الشراب بطريقة تضمن وجود مسافة لاتقل عن 1.5 متر إلى 2 متر بين كل طاولة أو القيام بوضع حاجز فعال بين كل طاولة وأخرى مع الا يزيد عدد الجالسين على الطاولة الواحدة عن اربعة اشخاص إلا إن كانوا من عائلة واحدة، وإستخدام ماسحات الباركود عن طريق الهواتف المحمولة في القائمة للحصول على قوائم الطلبات.

وأشار إلى أنه سيتم إزالة الاغطية من على الطاولات وإستبدالها بسفرة بلاستيكية أوورقية ذات الإستخدام لمرة واحدة، مع تفضيل إستخدام الصحون والأكواب وأدوات الأكل الأخرى ذات الإستخدام الواحد، وتنظيف الاواني بشكل جيد والحرص على تطهيرها بمطهر معتمد وتجفيفها قبل إعادة إستخدامها لتقديم أو طبخ الطعام، والقيام بتعقيم الاشياء التي يكثر لمسها من قبل الأشخاص مثل مقابض الابواب وصنابير المياه والمقاعد مع تنبني حلول تحد من التلامس قدر الأمكان، إضافة إلى تفضيل تزويد الحمامات ودورات المياه بصنابير تعمل ذاتياً لمنع إنتقال العدوى عن طريق اللمس، وتوفير سلات مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمس، والتغيير الدوري لفلاتر أجهزة التكييف والتهوية، وتوفير مطهرات اليد الكحولية في اي مكان مخصص لتقديم الطعام على مرآى واضح ويسهل الوصول إليه، وتفضيل إستخدام الصحون وأدوات الاكل ذات الإستخدام الواحد.

وأكد وكيل الأمين بأن البلديات الفرعية أن أمانة جدة ستقوم بتكثيف الجولات التفتيشية خلال الفترة الحالية على محلات المطاعم والمقاهي سواء الخارجية أو الواقعة بالمولات والمراكز التجارية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية وتطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين وإغلاق المحلات غير المتجاوبة مع الأنظمة والتعليمات ، حيث سيقوم مراقبي الامانة بمتابعة تطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي والإجراءات الإحترازية وتوفيرالملصقات الارضية التي تضمن التباعد الإجتماعي بداخل المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية سواء للمرتادين وأماكن الجلوس والمصاعد والحمامات ودورات المياه.

وشدد الزهرني على أهمية وضع منشورات توعوية في أماكن بارزة وبلغات مختلفة تتضمن شرح طرق إنتشار المرض والوقاية منه، والتوعية بغسل الأيدي وتجنب لمس العينين والانف والفم قبل غسل اليدين والإهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية ، وإتباع اداب العطاس والسعال، والتنبيه المستمر بأهمية الإلتزام بإتباع إرشادات السلامة والجماية من المرض والحد من التكدس في المنشأة من العملاء، وتوعية العملاء من كبار السن واصحاب الامراض المزمنة على البقاء في البيت وتأجيل زيارة المطاعم والمقاهي ،وكذلك وضع لوحات تتضمن بيان بالافعال المخالفة وطرق الإبلاغ عنها، وكذك إلزام المطاعم والمقاهي بالإبلاغ الفوري عن اي حالات مرضية ضمن العاملين بها والعزل الفوري لاي عامل تظهر عليه أعراض مرضية حرصا على سلامة المستهلكين من المواطنين والمقيمين.