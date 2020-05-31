شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. وزير النقل يقف على الاستعدادات بمحطة «سار» بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

زار وزير النقل المهندس صالح الجاسر محطة قطار "سار" بالرياض، اليوم الأحد، ووقف على الاستعدادات والإجراءات الاحترازية، فضلًا عن عمليات تعقيم المحطة والقطارات ومرافقها.

وأكد صالح الجاسر، على ضرورة الالتزام بالتدابير الموضوعة من الجهات المعنية التي من أبرزها عدم السماح بدخول غير المسافرين للصالات المخصصة للمغادرة أو القدوم؛ فيما استمع لشرح عن الإجراءات الاحترازية المطبقة داخل القطار ابتداءً من طاقم القطار والتزامهم.

وشملت الإجراءات فحصاً لدرجة الحرارة عند النقاط الرئيسية فور الدخول للمحطات، وغسل اليدين بشكل دوري، وترك مسافة آمنة لتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي، والالتزام بالملصقات الأرضية التي توجه الأفراد بمسافات التباعد الآمنة، فيما سيكون الدخول والخروج من البوابات باتجاه واحد فقط.

Advertisements