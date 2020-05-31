شكرا لمتابعة خبر عن بدء التسجيل بالفصل الصيفي في جامعة الأمير سطام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عميد القبول والتسجيل بجامعة الأمير سطام الدكتور عبدالعزيز الصقر، عن بدء التسجيل في الفصل الصيفي ١٤٤١ من اليوم الأحد ولمدة ٣ ايام مردفا بأنه صار من الممكن للطالب الآن ‎استعراض المقررات المطروحة ضمن خطته في الفصل الصيفي، من خلال أيقونة “المقررات المطروحة”.

وتابع عبد العزيز الصقر، أن عدم ظهور مقرر معين في خطة الطالب، يعني إما أن المقرر غير مطروح في الفصل الصيفي، أو أن المقرر لا يمكن تسجيله لوجود متطلب سابق لم ينهه الطالب، أو أن المقرر في مستوى أعلى منه.

وأضاف "الصقر" أن قرار طرح مقرر معين أو عدمه، يعود لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية واللجان المختصة في كل كلية. موضحا أن التسجيل سيتم إلكترونيًا من خلال بوابة الخدمات الأكاديمية للطالب‏ من هنـــــــا، وأن الفصل الصيفي سيبدأ الأربعاء المقبل