شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم " إجراءات احترازية في أول يوم دوام والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت وزارة التعليم اليوم الاحد موظفيها بإجراءات احترازية من فيروس كورونا،و أكدت على أهمية لبس الكمامة، وغسل أو تعقيم اليدين، وعدم المصافحة، وترك مسافة مع الآخرين، والحد من التجمعات.

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