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قدّم مقيم يمني يعمل بأحد محال خياطة الملابس الرجالية بمحافظة الأفلاج، 1000 كمامة قماشية مجاناً لأهالي المحافظة، مشيراً إلى أن ذلك أقل واجب يمكن تقديمه للمملكة وشعبها.
وقال المقيم وائل صادق؛ لـ"الخليج 365": "أعمل على تقديم ألف كمامة قماشية مجاناً إلى الأهالي بمحافظة الأفلاج، وهذا أقل واجب نقدر نقدّمه للمملكة وشعبها".
وأضاف: "خير المملكة سابق ونعيش في خيرها، فقد قدّمت لنا الكثير وما نقدّمه الآن أقل واجب يمكن أن نقدّمه".
واختتم: "أعمل بمحافظة الأفلاج منذ 8 سنوات، ولم أشعر بالغربة بفضل تعامل كفيلي الأبوي معي وحسن تعامل الأهالي الأخوي".محافظة الأفلاج
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441 09:40 AM
قال: أعمل بالمحافظة منذ 8 سنوات ولم أشعر بالغربة بفضل تعامل كفيلي الأبوي
قدّم مقيم يمني يعمل بأحد محال خياطة الملابس الرجالية بمحافظة الأفلاج، 1000 كمامة قماشية مجاناً لأهالي المحافظة، مشيراً إلى أن ذلك أقل واجب يمكن تقديمه للمملكة وشعبها.
وقال المقيم وائل صادق؛ لـ"الخليج 365": "أعمل على تقديم ألف كمامة قماشية مجاناً إلى الأهالي بمحافظة الأفلاج، وهذا أقل واجب نقدر نقدّمه للمملكة وشعبها".
وأضاف: "خير المملكة سابق ونعيش في خيرها، فقد قدّمت لنا الكثير وما نقدّمه الآن أقل واجب يمكن أن نقدّمه".
واختتم: "أعمل بمحافظة الأفلاج منذ 8 سنوات، ولم أشعر بالغربة بفضل تعامل كفيلي الأبوي معي وحسن تعامل الأهالي الأخوي".
، "أقل واجب أقدّمه للمملكة".. 1000 كمامة هدية من خيّاط يمني لأهالي الأفلاج ،
المصدر : الخليج 365
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