عودة للحياة الطبيعية .. اليوم انطلاق الموظفين إلى أعمالهم

2020-05-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

بدأت السعودية، اليوم الأحد، أهم مراحل العودة للحياة الطبيعية حيث تبدأ المرحلة الثانية التي تستمر 20 يوماً، ويتاح فيها عودة الموظفين والموظفات في القطاعين، وفتح المساجد والطيران الداخلي، كذلك المطاعم والمقاهي، بوقت تجول هو الأطول منذ مارس الماضي، حيث سيكون من الساعة 6 صباحاً حتى 8 مساء.

واليوم الأحد انطلق الموظفون والموظفات إلى أعمالهم في ظل مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقبل دخول السعوديين مرحلتهم الجديدة، حذر وزير الصحة توفيق الربيعة من أن من يخل بإجراءات مكافحة كورونا سيعيدنا للوراء، منوهاً بقدرة بلاده على مكافحة الجائحة.

كما أكد الربيعة أنه سيتم عبور أزمة كورونا بسلام، معولاً على الوعي المجتمعي في التعامل مع «كورونا» في تخفيف الإجراءات للتعامل مع كورونا.

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وتعد المرحلة الثانية إحدى الخطوات التي تعيد بعض النبض في مقرات العمل والتجارة، وشتى المجالات، قبل وصول البلاد إلى مرحلتها الثالثة التي تتيح رفع الإغلاق التام، المخطط لها في 21 يونيو المقبل.

وأقرت السعودية سلسلة من البروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، شملت المساجد، والقطاع العام، وقطاع البترول والبتروكيماويات والغاز، والكهرباء، وقطاع المقاولات، ومحلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية، وأسواق النفع العام، ودور الإيواء الاجتماعية، باستثناء دور رعاية المسنين، والأعمال الإدارية والمكتبية، والمطاعم والمقاهي، والتوصيل المنزلي، والعمالة المنزلية بنظام الساعة.

ومنعت الإجراءات الوقائية التجمعات بشتى أنواعها، والمصافحة باليدين. وشددت على ضرورة التباعد الجسدي بين الموظفين، واستخدام بوابات منفصلة لدخول الموظفين وخروجهم، وقياس درجة حرارة الموظفين والزوار للمراكز التجارية، وعدم السماح لأي شخص تزيد درجة حرارته عن 38 درجة مئوية. ودعت “البروتوكولات” إلى ارتداء كمامات الوجه عند دخول مقر العمل، وتعقيم اليدين وعدم المصافحة، وتعليق الاجتماعات وغيرها.

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