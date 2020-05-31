السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف يعتمد خطة عمل لاستئناف العودة إلى مقار العمل



سكاكا 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس

أقر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لانطلاق أول أيام العمل الرسمي بعد إيقافه.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري بأنه وُضعت عدد من التدابير الوقائية التي تنسجم مع توجيهات الجهات المختصة في تطبيق معايير السلامة والحماية للحد من انتشار فايروس

وأفاد المهندس الأحمري أن خطة العمل الشاملة تحرص على توفير التجهيزات اللازمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية من توفير المعقمات الطبية، وتشديد الإجراءات على الالتزام التام بتحقيق التباعد الاجتماعي داخل أماكن العمل، وارتداء الكمام. واقتصار الدخول لمقر الفرع ومكاتبه على منسوبيه كمرحلة أولى، ومواصلة استقبال جميع المعاملات والإجراءات إلكترونياً، مع التأكيد على عدم استقبال المراجعين خلال هذه الفترة حفاظاً على سلامة الجميع، إلا في حال استدعى الأمر فيتم استقبالهم في الأماكن المفتوحة.

// انتهى //

00:49ت م

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سكاكا 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأقر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لانطلاق أول أيام العمل الرسمي بعد إيقافه.وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري بأنه وُضعت عدد من التدابير الوقائية التي تنسجم مع توجيهات الجهات المختصة في تطبيق معايير السلامة والحماية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد كوفيد-19 ، وجاءت هذه الإجراءات وفق خطة عمل مرحلية وشاملة لفرع الوزارة ومكاتبه والمراكز والمحطات التابعه للفرع لشهر شوال والتي تستهدف تعزيز اتخاذ الأساليب الوقائية داخل بيئة العمل، ومراحل عودة منسوبيه إلى المقرات ، وآلية استقبال المستفيدين من خدمات الفرع والمكاتب التابعه له .وأفاد المهندس الأحمري أن خطة العمل الشاملة تحرص على توفير التجهيزات اللازمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية من توفير المعقمات الطبية، وتشديد الإجراءات على الالتزام التام بتحقيق التباعد الاجتماعي داخل أماكن العمل، وارتداء الكمام. واقتصار الدخول لمقر الفرع ومكاتبه على منسوبيه كمرحلة أولى، ومواصلة استقبال جميع المعاملات والإجراءات إلكترونياً، مع التأكيد على عدم استقبال المراجعين خلال هذه الفترة حفاظاً على سلامة الجميع، إلا في حال استدعى الأمر فيتم استقبالهم في الأماكن المفتوحة.// انتهى //00:49ت م0197

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف يعتمد خطة عمل لاستئناف العودة إلى مقار العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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