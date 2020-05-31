السعودية اليوم / مصر تسجل 1367 حالة إيجابية جديدة لفيروس "كورونا" و34 حالة وفاة



القاهرة 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لفيروس "

وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 182 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 6456 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس "كورونا" حتى اليوم السبت هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

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القاهرة 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لفيروس " كورونا " المستجد، ووفاة 34 حالة، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس "كورونا" المستجد إلى 6456 حالة.وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له عن خروج 182 حالة من المصابين بفيروس "كورونا" من مستشفيات العزل والحجر الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 6456 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس "كورونا" حتى اليوم السبت هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.// انتهى //00:01ت م0192

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