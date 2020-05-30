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السعودية | هيئة تقويم التعليم تحذر من نشر وتصوير الاختبار التجريبي على مواقع التواصل

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مريم الجابري 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- المناطق _ الرياض

رصدت الهيئة بعد تطبيق الاختبار التجريبي عن بعد تصوير ونشر أسئلة الاختبار على مواقع التواصل، وتم حصر وتوثيق ما نشر وإحالته للجهات المختصة للتعامل معه حسب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
وسيتم التعامل مع المخالفات التي رصدها النظام للمختبرين لتفادي تكرارها في الاختبار الفعلي.

 

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