، موجز "الخليج 365" الأسبوعي .. عيد "استثنائي" وتغريدة "ملكية" وخطة لعودة الحياة لطبيعتها على 3 مراحل ،

محمد بن مسعود - الدمام - "التواصل الحكومي" يطلق "نعود بحذر".. ودوليًا الرئيس الأمريكي يقيد "تويتر" و"فيسبوك"

عاش السعوديون أيامًا استثنائية خلال الأسبوع الماضي، حيث كانت فرحة العيد حاضرة في ظل الظروف التي يعيشها العالم، كما تمت الموافقة على خطة عودة الحياة والأنشطة لطبيعتها على ثلاث مراحل تبدأ أولاها يوم الأحد 8 شوال ويعود معها الموظفون لأعمالهم، وصولاً إلى الرفع الكامل 29 شوال مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، فيما تصدرت على الصعيد الدولي الحرب الإعلامية بين الرئيس ترامب ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها تويتر وفيس بوك.

خادم الحرمين مغردًا: نرى الأمل في قادم أيامنا متحلين بالعزم والإيجابية.. وكل عام وأنتم بخير

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في تغريدة من حسابه الرسمي على تويتر: "نحمد الله أن أكرمنا بحلول عيد الفطر المبارك بعد أن منَّ علينا بصيام شهر رمضان وقيامه".

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ولي العهد لمنسوبي "الدفاع": يؤلمني في هذا العيد أنه يوم فرح ولم أستطع أن أكون بينكم

قدَّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، التهنئة لمنسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة كل من نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار مسؤولي وزارة الدفاع.

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بتوجيهات من القيادة.. المملكة تنظم مؤتمر المانحين لليمن 2020م افتراضيًّا.. الثلاثاء

تنظم المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 يونيو 2020، مؤتمر المانحين لليمن 2020م افتراضيًّا؛ لزيادة الوعي بالأزمة الإنسانية في اليمن والإعلان عن تعهدات مالية لسد الاحتياجات الأساسية هناك.

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الكرملين: ولي العهد يبحث مع بوتين سوق الطاقة العالمية

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سوق الطاقة العالمي أثناء محادثة هاتفية.

وذكر الكرملين بحسب "رويترز" أن بوتين والأمير محمد بن سلمان اتفقا على تعزيز التعاون بشأن تخفيضات إنتاج النفط.

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تركي بن محمد يتلقى رسالتين للقيادة الرشيدة من أمير دولة الكويت

تسلم وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رسالة خطية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .

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العيد في زمن "كورونا".. أجواء مختلفة وطقوس غائبة.. والفرحة "عن بُعد" ناقصة

تحل مناسبة عيد الفطر المبارك في ظروف مختلفة عما كانت عليه في السابق بمختلف الدول الإسلامية؛ وذلك في ظل استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد؛ إذ تخيم أجواء مختلفة، وطقوس غائبة، وفرحة ناقصة؛ وهو ما سيحتم فرض عددٍ من الإجراءات التي ستجعل هذه المناسبة الدينية بنكهة مختلفة.

https://sabq.org/KPw6vR

أمير القصيم يشارك جيرانه فرحة العيد عبر إرساله هدايا لمنازلهم

شارك الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم، جيرانه، فرحة العيد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عبر إرساله هدايا العيد لمنازلهم، من خلال مبادرة "عيدنا في بيتنا".

https://sabq.org/49PCQt

شاهد.. "خالد للعيون" يطلق برنامج "نشاركهم فرحة العيد"

أطلق مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون برنامج "نشاركهم فرحة العيد"، ويهدف البرنامج إلى تقديم عددٍ من المبادرات لمشاركة المرضى المنومين في المستشفى والموظفين فرحة العيد.

https://sabq.org/pg3XV5

بالصور.. أجواء العيد بجدة القديمة تعيد أصالة الماضي بلغة الآباء والأجداد

امتزجت أفراح العيد بمنطقة جدة التاريخية وحاراتها العتيقة بأصالة الماضي وعراقة الحاضر، والتي كانت حاضرة في داخل منازل الأهالي مع فرض أمر منع التجول كأحد الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

https://sabq.org/PF7tZs

شاهد.. قافلة الفرح من "إثراء" تجوب شوارع الخبر

جابت قافلة الفرح من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" شوارع وأحياء مدينة الخبر في أول أيام عيد الفطر المبارك لتشارك سكان المدينة عيدهم وفرحتهم في منازلهم.

https://sabq.org/gYFtx6

شاهد صلاة العيد من البيوت.. هكذا نثر مواطنون ومقيمون البهجة بمواقع التواصل

أدى المواطنون والمقيمون صلاة عيد الفطر المبارك في منازلهم في حالة استثنائية؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، التي تسببت في إبقاء الناس في منازلهم.

https://sabq.org/dsXtLZ

أدخلت البهجة لنفوسهم.. سجون نجران تُعايد نزلاءها بالهدايا والحلوى

عايدت مديرية السجون بمنطقة نجران نزلاءها، بحضور العميد خالد بن فالح البقمي مدير السجون بمنطقة نجران، وعددٍ من منسوبي السجون بالمنطقة.

https://sabq.org/yqYWtP

خطة الـ 3 مراحل للعودة

بدءًا من الأحد المقبل.. السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة ما عدا مساجد مكة واستئناف الرحلات الداخلية والتنقل بين المناطق.

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وإمكانية تغيير أوقات منع التجول الجزئي وعودة بعض النشاطات، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فقد صدرت الموافقة الكريمة على عددٍ من القرارات.

https://sabq.org/qWMS9K

"الداخلية": السماح بالصلاة في مساجد مكة.. ورفع منع التجول الجزئي من 6 صباحًا وحتى 8 مساءً

أعلنت وزارة الداخلية أنه بدايةً من 8 شوال الحالي سيتم السماح بالتجول الجزئي في مكة المكرمة من السادسة صباحًا وحتى الثالثة مساءً.

https://sabq.org/M9npwV

"الداخلية": الصلوات في وقت منع التجول لا يشملها القرار

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن بعض الصلوات تدخل أوقاتها ضمن فترات منع التجول في المرحلة الأولى من 6 صباحًا وحتى 3 مساءً، والمرحلة الثانية من الساعة 6 صباحًا وحتى الثامنة مساء.

https://sabq.org/6F4X7T

"الجدعان": إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية تدريجيًّا مرحلة جديدة في مواجهة أزمة كورونا

قال وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان: "إن هذه القرارات تمثل مرحلة جديدة في مواجهة أزمة الوباء العالمي، ونحو عودة للأنشطة الاقتصادية بالسعودية لمعدلاتها الطبيعية بشكل تدريجي؛ إذ اتُّخذت هذه القرارات بعد تنسيق مستمر بين وزارة الصحة والجهات المعنية، وذلك بالاعتماد على خطة مركزة".

https://sabq.org/HtK7Yb

وزير الصحة: بدءًا من الخميس سنعمل بمراحل تدريجية لحين العودة للأوضاع الطبيعية

قال وزير الصحة توفيق الربيعة: "ننتقل من مرحلة لأخرى وفق تقييم صحي دقيق، يمنحنا السرعة في تعديل المنهج، ومراجعة المسار متى ما دعت الحاجة، وأضاف: هذه المراحل تبدأ تدريجيًّا من يوم الخميس المقبل".

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وزير الصحة: العودة لزيادة الاحترازات تعتمد على الله ثم على امتثال الجميع

قال وزير الصحة توفيق الربيعة في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "نحن في بداية أولى مراحل العودة بحذر؛ لذا نعتمد على التزامكم".

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"الصحة" تسجل أرقامًا قياسية.. تعافي نحو 70 ٪ من الحالات النشطة من مصابي كورونا

بلغت أعداد المتعافين في المملكة من فيروس كورونا، حتى أمس الجمعة، 57031 حالة؛ ما يشكل نسبة 69.7 ٪ من بين إجمالي أعداد الحالات النشطة التي بلغت 81766 حالة حتى الآن.

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"الصحة" تنفذ المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار "كورونا".. فحص الأشخاص داخل السيارات

بدأت وزارة الصحة، تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورة كخطوة أولى، وستتبعها الرياض الأسبوع القادم، ثم تليها باقي المناطق بمشيئة الله.

https://sabq.org/3XvrxS

"الطيران المدني": تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الطائرات

شددت هيئة الطيران المدني على تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الطائرات، وقالت إنه تقرر عودة الطيران الداخلي في 24 مطارًا، مع تطبيق التباعد الاجتماعي داخل الطائرات.

https://sabq.org/g4SN3x

أهم 5 شروط للسفر الداخلي بالمملكة والإخلال بها يمنعك من السفر

أقرت هيئة الطيران المدني إجراءات تهدف للوقاية من انتشار فيروس كورونا وحماية المسافرين.

https://sabq.org/4jkptY

"نعود بحذر".. مركز التواصل الحكومي يُطلق الهوية الإعلامية للحملة

أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام الهوية الإعلامية اللفظية والبصرية الموحدة للحملة التوعوية للعودة التدريجية للأوضاع الطبيعية "#نعود_بحذر"، بالتعاون مع وزارة الصحة.

https://sabq.org/BvCjsH

"آل الشيخ": نراهن على وعي المواطنين وهناك جولات رقابية بمساجد المملكة لرصد المخالفات

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المساجد في المملكة لها مكانة كبرى عند القيادة الرشيدة لهذه البلاد المباركة وتقدم لها العناية الفائقة لجعلها في المكان اللائق بها والعطاء مستمر.

https://sabq.org/FJwGzv

جدة.. إلزام المحال بفحص حرارة العاملين والمتسوقين والتباعد الاجتماعي

أعلنت أمانة محافظة جدة، أنها ستبدأ جولاتها الرقابية على الأنشطة المستثناة والمراكز التجارية "المولات" ومحال تجارة الجملة والتجزئة، والتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية.

https://sabq.org/H9K3zf

بدموع الفرح.. "الخليج 365" ترصد مشاعر المؤذنين بعودة الصلوات في المساجد

حظي قرار عودة صلاة الجمعة والجماعة في المساجد والجوامع بارتياح كبير وسط المواطنين، وذلك عقب الموافقة من خادم الحرمين الشريفين على عودة الحياة إلى طبيعتها، واستئناف الأنشطة الاقتصادية والتجارية تدريجيًّا بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، بفرحة كبيرة.

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حرب ترامب مع مواقع التواصل

"ترامب" يوقع على الأمر التنفيذي بشأن مواقع التواصل للسماح برقابتها ومساءلتها قانونيًا

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، أمرًا تنفيذيًا بشأن التنظيم القانوني لمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن وجّه موقع تويتر "إنذارًا" لأول مرة للرئيس الأمريكي بشأن تغريداته.

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بعد "نظفوا أفعالكم الآن" وغيرها.. كيف رد مؤسس فيسبوك على تهديدات "ترامب"

قال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، تعليقًا على تهديدات وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشركات التواصل الاجتماعي: إن فرض رقابة على منصة ما لن يكون "الرد الصائب" من قِبَل الحكومة.

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مدير "تويتر" يرد على "ترامب": أنا المسؤول.. ابتعد عن الموظفين

رد المدير التنفيذي لشركة "تويتر"، جاك دورسي، على قرارات وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بقوله "حقيقة؛ هناك شخص مسؤول في نهاية المطاف عن أفعالنا كشركة، وهو أنا. يرجى ترك موظفينا خارج ذلك".

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