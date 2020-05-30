، أعلى حصيلة يومية .. "كورونا" يصيب 1367 مصريًا جديدًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - الإصابات بلغت 23.449

سجلت مصر اليوم (السبت)، 1367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و34 حالة وفاة في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الوباء، وذلك ارتفاعًا من 1289 إصابة أمس.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم 23449 حالة من ضمنهم 5693 حالة تم شفاؤها، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة، وفقًا لـ"رويترز".

وتطبق مصر إجراءات عزل عام منذ مارس الماضي، شملت إغلاق المدارس والجامعات والأندية الرياضية والمقاهي وأماكن التجمعات الكبيرة، كما تفرض حظر تجول جزئيًا.فيروس كورونا الجديد مصر