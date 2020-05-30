، مصدر لـ"الخليج 365": عودة الحكم الأجنبي ستحددها مباريات اللقب والهبوط ،

محمد بن مسعود - الدمام - اتحاد القدم يدرس إقامة جولتين في الأسبوع

أكد مصدر مقرب من لجنة الحكام أن فكرة الاستعانة بالحكم الأجنبي في الدوري السعودي لكرة القدم ما زالت قائمة، ولكن وفق شروط وضوابط صحية واحترازية حال فتح مجال رحلات الطيران الخارجية (بعد تفشي جائحة كورونا - كوفيد19).

وقال المصدر لـ"الخليج 365": هناك مقترح بجلب حكام أجانب لقيادة مباريات معينة وحاسمة (منها الديربيات - الكلاسيكو) والتي تحدد مصير الحصول على اللقب أو الهبوط ، ولن يغادروا إلا مع نهاية منافسات الدوري".

الجدير بالذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يدرس عودة الدوري مع مطلع شهر أغسطس المقبل، وإقامة جولتين أسبوعياً، على أن يعود المحترفون الأجانب والأجهزة الفنية قبل انطلاق المنافسة بـ 30 يوماً، حتى يتمكن من إنهاء المسابقة قبل انطلاق الموسم الجديد بوقتٍ كافٍ.الاتحاد السعودي لكرة القدم