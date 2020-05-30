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لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (السبت) بنشر الجيش بسرعة كبيرة في مدنية منيابوليس، للرد على الاحتجاجات العنيفة في أعقاب مقتل المواطن جورج فلويد على يد أحد أفراد الشرطة في المدينة.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الجيش أمر بعض ضباط الشرطة العسكرية، ممن هم في الخدمة الآن، بالاستعداد للانتشار إذا طلبت السلطات المحلية مساعدتهم.
وأشعل مقتل "فلويد" في منيابوليس احتجاجات في عدد من المدن الأمريكية تحول بعضها إلى أحداث عنف، واستدعى حاكم ولاية مينيسوتا الحرس الوطني للولاية بعد أربع ليال من المواجهات في منيابوليس في إجراء لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.الرئيس الأمريكي
30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 09:59 PM
ضباط الشرطة العسكرية تلقوا أوامر بالاستعداد
لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (السبت) بنشر الجيش بسرعة كبيرة في مدنية منيابوليس، للرد على الاحتجاجات العنيفة في أعقاب مقتل المواطن جورج فلويد على يد أحد أفراد الشرطة في المدينة.
ونقلت "رويترز" عن مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الجيش أمر بعض ضباط الشرطة العسكرية، ممن هم في الخدمة الآن، بالاستعداد للانتشار إذا طلبت السلطات المحلية مساعدتهم.
وأشعل مقتل "فلويد" في منيابوليس احتجاجات في عدد من المدن الأمريكية تحول بعضها إلى أحداث عنف، واستدعى حاكم ولاية مينيسوتا الحرس الوطني للولاية بعد أربع ليال من المواجهات في منيابوليس في إجراء لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.
، "ترامب" يلوح بنشر الجيش لاحتواء احتجاجات منيابوليس ،
المصدر : الخليج 365
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