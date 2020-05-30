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القيادة تهنئ إيفاريست نداييشيمبي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في بوروندي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد إيفاريست نداييشيمبي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بوروندي.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بوروندي، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب جمهورية بوروندي الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيد إيفاريست نداييشيمبي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بوروندي.

وقال سمو ولي العهد: "يسعدني بمناسبة فوزكم في الانتخابات الرئاسية في جمهورية بوروندي، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب جمهورية بوروندي الصديق المزيد من التقدم والرقي".

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