السعودية | الداخلية: مخالفة عدم لبس الكمامة مقتصرة على التجمعات

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الداخلية: مخالفة عدم لبس الكمامة مقتصرة على التجمعات والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:20 مساءً, 30 مايو 2020 م
المناطق _ الرياض
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، إن مخالفة عدم لبس الكمامة مقتصرة على التجمعات، لافتًا إلى أنها تُفرض عند رصد المخالف لهذه الإجراءات في مواقع التجمعات مثل الأسواق وغيرها.
وأشار متحدث الداخلية، لاستمرار تعليق الأنشطة التي لا تطبق التباعد الاجتماعي، مؤكدًا أن منع التجمعات يساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف، أنه ابتداء من الغد سيسمح بالمشي داخل الحي حتى في وقت منع التجول، ويُقاس بالموافقة على أداء الصلاة.
وأوضح متحدث الداخلية، أن وجود تصريح التجول ضروري في أوقات المنع.
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