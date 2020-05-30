برنامج افتراضي عن دور الكشافة في الحماية المنزلية خلال جائحة "كورونا"

ضمن برامج التوعية المجتمعية..
تُنظم جمعية الكشافة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، برنامجًا افتراضيًا عن دور الكشافة في الحماية المنزلية خلال جائحة "كورونا المستجد".
ويأتي ضمن سلسلة البرامج التوعوية والتثقيفية التي تقدمها الجمعية منذ بدء انتشار "كورونا المستجد".
ويُقدم البرنامج الناشط والخبير البيئي الدكتور فهد بن عبد الكريم بن علي تركستاني، أستاذ الكيمياء المُشارك، رئيس لجنة المسئولية الاجتماعية بجامعة أم القرى.
وخلال البرنامج سيتناول تركستاني، محاور عدة، من بينها: التعريف بالفرق بين البيئة الداخلة والخارجية، وتعريف بالمسكن المريض والمسكن الصحي، كما سيوضح العلاقة بين التهوية وزيادة انتشار الفيروس، والتعريف بأنواع التلوث الذي يعيش معنا، ومدى خطورته، إلى جانب أهم طرق الوقاية لحماية منازلنا من الأوبئة.
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