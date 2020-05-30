«الموارد البشرية»: تعليق الحضور بنظام البصمة حتى الـ16 من الشهر الجاري

قال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، إن الحضور للعمل خلال الأسبوع الأول سيكون لـ50% من الموظفين، وتم تعليق الحضور بنظام البصمة حتى الـ16 من الشهر الجاري.

وأشار إلى أن هناك تنسيق مع مختلف الجهات بشأن الإجراءات الوقائية، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في أماكن العمل، والوزارة أصدرت دليل اشتراطات وقائية لجميع القطاعات.

وأضاف الهزاني، خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، أنه لا يحق لأي منشأة استفادت من "ساند" إنهاء التعاقد مع الموظف، وسيتم التنسيق مع الجهات للتأكد من اتخاذ الاحترازات كافة.