شكرا لقرائتكم خبر عن تعقيم وتطهير ساحات المساجد والجوامع بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

انتهت أمانة المنطقة الشرقية من تعقيم وتطهير ساحات المساجد والجوامع في محافظة القطيف، تمهيداً لاستقبال المصلين غداً، وذلك ضمن الإجراءات الوقاية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

وأفادت الأمانة أن عمليات التعقيم والتطهير شملت ساحات المساجد والمواقع المحيطة بها والأرصفة استعداداً لاستقبال المصلين، تعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الأمانة والجهات ذات العلاقة، مؤكدةً أنها تُواصل بشكل يومي تكثيف جولات الإصحاح البيئي من خلال التنظيف والتطهير والتعقيم للمناطق الحيوية بالمحافظة.

وتأتي هذه النشاطات تفعيلاً لمبادرة "من أجل بيوت الله"، التي أطلقتها الأمانة بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية وفريق "إماطة" التطوعي، لضمان صحة وسلامة جميع المصلين من مواطنين ومقيمين.