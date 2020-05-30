شكرا لقرائتكم خبر عن "كبار العلماء" تجدد التوصية لأصحاب المناعة الضعيفة بالصلاة في منازلهم والان نبدء بالتفاصيل
وبينت الأمانة في قرارها الآخر رقم "247" أن من فضل الله تعالى أن من منعه العذر عن شهود صلاة الجمعة والجماعة في المسجد فإن أجره تام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:( إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا) أخرجه البخاري.
وأوصت الجميع بالتقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون معها في ذلك امتثالا لقوله تعالى:( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
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