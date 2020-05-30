شكرا لمتابعة خبر عن النمر يحذر من مخاطر الكبتاجون والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إن أكثر المخدرات انتشارًا بين الشباب في العالم هي منشطات الجهاز العصبي وأكثرها انتشارًا هي الكبتاجون "ميثيل امفيتامين" الذي يسمى عند العامة "الأبيض".
وأضاف، في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن من أخطر مضاعفات الكبتاجون هو التقضيم على القلب، والجلطة، وضعف القلب الشديد، والوفاة المفاجئة.
وأكد أن إدمانها يسبب ضعف تركيز، وعدم قدرة على النوم، وقد يؤثر على حياة المدن ويطرد من الوظيفة، بجانب انعزال اجتماعي، وضعف قلب شديد، لدرجة تجعل المدمن غير قادر على الذهاب للبقالة أو مشاغله اليومية.
كانت هذه تفاصيل خبر النمر يحذر من مخاطر الكبتاجون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.