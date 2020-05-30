شكرا لمتابعة خبر عن النمر يحذر من مخاطر الكبتاجون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إن أكثر المخدرات انتشارًا بين الشباب في العالم هي منشطات الجهاز العصبي وأكثرها انتشارًا هي الكبتاجون "ميثيل امفيتامين" الذي يسمى عند العامة "الأبيض".

وأضاف، في تغريدات على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن من أخطر مضاعفات الكبتاجون هو التقضيم على القلب، والجلطة، وضعف القلب الشديد، والوفاة المفاجئة.

وأكد أن إدمانها يسبب ضعف تركيز، وعدم قدرة على النوم، وقد يؤثر على حياة المدن ويطرد من الوظيفة، بجانب انعزال اجتماعي، وضعف قلب شديد، لدرجة تجعل المدمن غير قادر على الذهاب للبقالة أو مشاغله اليومية.