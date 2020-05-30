شكرا لمتابعة خبر عن ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في وادي وج بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): ألقى مرور محافظة الطائف، اليوم السبت، القبض على قائد مركبة مارس التفحيط والقيادة بتهور في طريقة "وادي وج". ألقى مرور محافظة الطائف، اليوم السبت، القبض على قائد مركبة مارس التفحيط والقيادة بتهور في طريقة "وادي وج". وعرض قائد المركبة حياته وحياة الآخرين للخطر؛ حيث من المقرر أن يتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في وادي وج بالطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.