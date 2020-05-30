شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: يجوز استبدال الكمامة بالنقاب أو الشماغ بشرط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن إمكانية ارتداء النقاب أو الشماغ بدلًا من الكمامات عند الخروج.
وقال "الصحة" عبر "تويتر": "يعد ارتداء النقاب أو الشماغ بديلاً عن الكمام القماشي بشرط أن يكون متكون من أكثر من طبقة قماش وأن يكون محكم الاغلاق عند ارتدائه على منطقتي الأنف والفم بالتحديد".
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