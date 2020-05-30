شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. ممرضة تساعد مصاب في تأهيله على أطراف صناعية بالجري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن مشاهد مؤثرة لممرضة بالمملكة وهي تساعد أحد المصابين في حادث مروري فقد إثرها قدميه في تأهيله على أطراف الجري.

وأصبح الشاب المصاب، محاضرًا في لجنة السلامة المرورية بشركة أرامكو، ومساعد أخصائي علاج تأهيلي؛ حيث يتمسك بمقولة: " الصعود إلى القمة لا يحتاج إلى أقدام بل إلى إقدام "، بحسب مصادر.