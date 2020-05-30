بينها مواد غذائية.. «الجمارك السعودية» تنشر قائمة بالسلع المقرر رفع رسومها

أوضحت الهيئة العامة للجمارك، قائمة السلع المقرر رفع الرسوم الجمركية عليها اعتبارًا من 10 يونيو المقبل، وذلك استنادًا لقرار مجلس الوزراء رقم 559 وتاريخ 28 / 8 / 1441هـ، مشيرة إلى أسباب تأخر فسخ الإرساليات الواردة من الخارج.

وأضافت الجمارك السعودية أن القائمة شملت عددًا من السلع، من بينها مواد غذائية ومنسوجات ومواد بناء ومركبات ومعدات وغيرها، وتراوحت نسب الزيادة ما بين 0.5% و15% .

أسباب فسخ الإرساليات الواردة من الخارج من الجمارك السعودية

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فيما حددت الجمارك السعودية أربعة أسباب لفسخ الإرساليات الواردة من الخارج متمثلة في عدم إنشاء بيان الاستيراد الخاص بالشحنة قبل وصولها إلى المنفذ بـ24 ساعة.

وأوضحت الجمارك السعودية عبر حسابها الرسمي أنَّ تأخر الفسح يرجع إلى تقديم المعلومات الخاطئة، أو عدم الحصول على إذن الفسح من الدولة ذات العلاقة قبل وصول الإرسالية، أو عدم تقديم البيان الجمركي قبل وصول الإرسالية، أو التأخر في تقديم المعلومات والمستندات الإضافية اللازمة.

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