

ينبع 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس

رصدت وكالة الأنباء

وأبرزت "واس" جهود الجهات الرقابية المعنية في التأكد من تطبيق الأنظمة في هذا الشأن والتشديد على ضرورة فهم ما يريده ويطلبه المستهلك ومايحتاج إليه من تلك الصيدليات.

فيما أكد العاملون في الصيدليات أن هناك تنسيق مع القطاعات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الصحة وغيرها من القطاعات ذات العلاقة لتوفير المخزون لجميع المستلزمات الطبية سواء الأدوية أو مستلزمات الأطفال أو المستلزمات الضرورية الأخرى ونوهوا بالإجراءات التي اتخذتها القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا واهتمامها في المقام الأول بصحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن.

// انتهى //

17:00ت م

0092



ينبع 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسرصدت وكالة الأنباء السعودية خلال جولة ميدانية على الصيدليات المنتشرة بمحافظة ينبع توفر المستلزمات الصحية والطبية والمواد الاستهلاكية الأخرى وتطبيقها للتعليمات الواردة من الجهات الصحية المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وكل ما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.وأبرزت "واس" جهود الجهات الرقابية المعنية في التأكد من تطبيق الأنظمة في هذا الشأن والتشديد على ضرورة فهم ما يريده ويطلبه المستهلك ومايحتاج إليه من تلك الصيدليات.فيما أكد العاملون في الصيدليات أن هناك تنسيق مع القطاعات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الصحة وغيرها من القطاعات ذات العلاقة لتوفير المخزون لجميع المستلزمات الطبية سواء الأدوية أو مستلزمات الأطفال أو المستلزمات الضرورية الأخرى ونوهوا بالإجراءات التي اتخذتها القيادة الرشيدة للحد من انتشار فيروس كورونا واهتمامها في المقام الأول بصحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن.// انتهى //17:00ت م0092

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "واس" ترصد توفر المخزون العلاجي والمستلزمات الصحية في صيدليات محافظة ينبع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.