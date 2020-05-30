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أفاد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أنه من الأفضل لكبار السن ممن أعمارهم 65 أن يصلّوا في منازلهم، وسيُكتب لهم بإذن الله أجر الصلاة في المساجد.
جاء ذلك في ردّه عبر برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" بإذاعة "نداء الإسلام" على سؤال متصل ذكر أن والده المسن الذي يبلغ 65 عاماً متحمس وراغب إلى الصلاة في المسجد، وهم يطلبون منه التريث؛ خوفاً عليه من باب الاحتياط والاحتراز إلى أن ينكشف هذا الوباء.
فكان جواب "المطلق": "من عمره 65 عاماً الأفضل بحسب خبراء الصحة ألا يذهب للصلاة في المسجد، والأفضل أن يصلي في المنزل، هكذا يقول الخبراء، وطاعتهم في هذه الأيام مستحبة؛ لأنهم أعرف بهذا الوباء منا، وسيُكتب له أجر الصلاة في المسجد وهو يصلي في البيت".
وتؤكد وزارة الصحة على حماية كبار السن من الإصابة بفيروس كورونا، باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى التنفسية، ومنها فيروس كورونا الجديد.
30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 02:59 PM
فيما تؤكد "الصحة" أهمية حماية الكبار لكونهم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا
أفاد المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، أنه من الأفضل لكبار السن ممن أعمارهم 65 أن يصلّوا في منازلهم، وسيُكتب لهم بإذن الله أجر الصلاة في المساجد.
جاء ذلك في ردّه عبر برنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" بإذاعة "نداء الإسلام" على سؤال متصل ذكر أن والده المسن الذي يبلغ 65 عاماً متحمس وراغب إلى الصلاة في المسجد، وهم يطلبون منه التريث؛ خوفاً عليه من باب الاحتياط والاحتراز إلى أن ينكشف هذا الوباء.
فكان جواب "المطلق": "من عمره 65 عاماً الأفضل بحسب خبراء الصحة ألا يذهب للصلاة في المسجد، والأفضل أن يصلي في المنزل، هكذا يقول الخبراء، وطاعتهم في هذه الأيام مستحبة؛ لأنهم أعرف بهذا الوباء منا، وسيُكتب له أجر الصلاة في المسجد وهو يصلي في البيت".
وتؤكد وزارة الصحة على حماية كبار السن من الإصابة بفيروس كورونا، باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى التنفسية، ومنها فيروس كورونا الجديد.
، متصل يسأل "المطلق" عن أبيه المسن المتحمس للصلاة بالمسجد.. هكذا أجابه ،
المصدر : الخليج 365
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