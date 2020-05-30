شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : سيتم الفحص داخل السيارات عبر 12 مسارًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، أنه سيتم فحص المواطنين والمقيمين داخل السيارات عبر 12 مساراً دون الحاجة للنزول منها.
وأوضحت الوزارة، أن ذلك بعد حجز مواعيد لعمل العينات عبر التطبيق الإلكتروني " صحتي "، حيث يستوعب المركز أكثر من ألف فحص يوميًا.
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