تعاون سعودي –أمريكي لتطوير الجيل الجديد للطائرات المسيرة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت مصادر اليوم السبت عن تعاون مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مع الشركة الأمريكية "UAVOS" لتطوير الجيل الجديد من الطائرات بدون طيار " مسيرة " . كشفت مصادر اليوم السبت عن تعاون مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مع الشركة الأمريكية "UAVOS" لتطوير الجيل الجديد من الطائرات بدون طيار " مسيرة " . وسيتميز الجيل الجديد بقدرات أعلى في عمليات البحث والإنقاذ ويمكن أن تصل لإرتفاع 23 ألف قدم وسرعة 110 عقود ، بجانب أجهزة استشعار ونظم حرب إلكترونية مضادة وغيرها من القدرات التكنولوجية الفائقة ، وذلك في إطار التعاون العسكري بين البلدين .

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