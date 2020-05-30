شكرا لمتابعة خبر عن وزير النقل يوضح تفاصيل عن الرحلات الداخلية من وإلى جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):أوضح وزير النقل، صالح الجاسر، اليوم السبت، عن تفاصيل جديدة بشأن الرحلات الداخلية من وإلى مدينة جدة.
وقال صالح الجاسر، في تصريحات صحافية، أنها ستكون من الصالة الجديدة في مطار الملك عبدالعزيز ابتداء من الغد، لجميع شركات الطيران "السعودية، ناس، أديل"؛ فيما أكد أن مشاريع النقل لم تتعثر أثناء أزمة الجائحة.
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