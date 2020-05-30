شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تنظم مؤتمر المانحين لدعم اليمن الثلاثاء المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تنظم المملكة الثلاثاء المقبل مؤتمر المانحين الإفتراضي لدعم اليمن بالشراكة مع الأمم المتحدة . تنظم المملكة الثلاثاء المقبل مؤتمر المانحين الإفتراضي لدعم اليمن بالشراكة مع الأمم المتحدة . وأكد الدكتور عبد الله بن عبد العزيزالربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن احتياجات الشعب اليمني على رأس إهتمامات المملكة . كما أكد على جهود المملكة للوصول للحل السياسي لليمين وتأمين الإحتياجات الغذائية والدوائية بشكل مستمر .

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