مفتي المملكة يحسم الجدل حول صيام الستة من شوال بنية قضاء أيام من رمضان

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كشف سماحة مفتي المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حكم صيام الستة من شوال بنية النافلة وقضاء الأيام الفائتة من رمضان .
وأكد سماحة المفتي أنه لا يصح شرعاً الجمع بين النيتين ، لقوله صلى الله عليه وسلم” إنما الأعمال بالنيات ” إذ أن نية الفرض تختلف عن نية النافلة ، ولكل منهما حكمة في مشروعيته .
وأضاف أن الدمج بين الأمرين لا يصح ، وعلى المسلم أن يبدأ أولاً بقضاء ما فاته من رمضان ، إذ لا ينال أجر صيام النافلة من شوال إلا بعد إتمام الفريضة .
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