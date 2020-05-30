هل يُسمح أن آخذ ابني أو بنتي بعمر 10 سنوات معي أثناء المشي؟ “توكلنا” يجيب

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أجاب تطبيق “توكلنا” عن سؤال أحد الأشخاص عمّا إذا كان مسموحا له أن يصطحب معه ابنه أو بنته وهما في عمر 10 سنوات، أثناء ممارسة رياضة المشي.

وأجاب التطبيق بأنه “من كان عمره أقل من 15 سنة، عند الضرورة يمكنه الخروج بتصريح أو بدون (اختياري)، مع قريب بشرط القريب أب/أم أو جد/جدة أو أخ/أخت أو عم/عمة أو خال/خالة”.

وأضاف أنه يلزم وجود تصريح للقريب، وما يثبت القرابة، أثناء الخروج، مع التقيد بتعليمات وزارة الداخلية.

