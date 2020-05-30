السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم تعقم مباني الهيئة بالمنطقة



بريدة 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس

أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم، اليوم ، بالتعاون مع أمانة منطقة القصيم أعمال التعقيم والوقاية في جميع مباني الهيئات والمراكز التابعة للفرع، وكذلك السيارات من الداخل والخارج، ويأتي ذلك استكمالاً لجهود فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الاحترازية للتصدي لانتشار

من جانبه أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم صالح بن علي العميرة أن أعمال التعقيم مستمرة بجميع المباني، إضافة إلى الكشف عن الحرارة عبر جهاز ليزر بدون ملامسة الجسم لأخذ حرارة العضو المستلم قبل البدء بالعمل بالإضافة إلى توفير القفازات والكمامات والمعقمات.

//انتهى //

13:48ت م

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بريدة 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم، اليوم ، بالتعاون مع أمانة منطقة القصيم أعمال التعقيم والوقاية في جميع مباني الهيئات والمراكز التابعة للفرع، وكذلك السيارات من الداخل والخارج، ويأتي ذلك استكمالاً لجهود فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بما يحفظ سلامة منسوبيها أثناء أداء مهام عملهم.من جانبه أكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم صالح بن علي العميرة أن أعمال التعقيم مستمرة بجميع المباني، إضافة إلى الكشف عن الحرارة عبر جهاز ليزر بدون ملامسة الجسم لأخذ حرارة العضو المستلم قبل البدء بالعمل بالإضافة إلى توفير القفازات والكمامات والمعقمات.//انتهى //13:48ت م0058

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