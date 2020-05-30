السعودية اليوم / "صحة مكة" تكلّف 30 ممارساً صحياً لتنفيذ الفحص الموسع بمكة المكرمة



مكة المكرمة 7 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس

كلفت صحة مكة المكرمة 30 ممارساً صحياً لتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الفحص الموسع بمقر مركز الفحص الموسع بحي الزايدي، لتقييم معدل انتشار فيروس

وسيتم فحص المواطنين والمقيمين داخل السيارات عبر 12 مساراً دون الحاجة للنزول منها وذلك بعد حجز مواعيد لعمل العينات عبر التطبيق الإلكتروني "صحتي".حيث يستوعب المركز أكثر من ألف فحص يوميا .

// انتهى //

12:58ت م

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مكة المكرمة 7 شوال 1441هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسكلفت صحة مكة المكرمة 30 ممارساً صحياً لتنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الفحص الموسع بمقر مركز الفحص الموسع بحي الزايدي، لتقييم معدل انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"، بمكة المكرمة.وسيتم فحص المواطنين والمقيمين داخل السيارات عبر 12 مساراً دون الحاجة للنزول منها وذلك بعد حجز مواعيد لعمل العينات عبر التطبيق الإلكتروني "صحتي".حيث يستوعب المركز أكثر من ألف فحص يوميا .// انتهى //12:58ت م0045

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