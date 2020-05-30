، روسيا.. تراجع في الوفيات اليومية بكورونا بعد قفزة قياسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - مع ارتفاع طفيف لليوم الثالث على التوالي بأعداد المصابين

بعد قفزة قياسية بـ 232 وفاة في اليوم السابق، سجّلت السلطات الصحية الروسية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 181 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وأكّدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم السبت، في تقريرها اليومي، أن حصيلة ضحايا الوباء في البلاد أصبحت بذلك 4555 حالة وفاة.

وأعلنت الغرفة، بحسب "روسيا اليوم"، رصد 8952 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبّب مرض "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير؛ ما يمثل ارتفاعاً طفيفاً لليوم الثالث على التوالي (مقارنة بـ 8572 إصابة، أمس الجمعة، و8371 إصابة، الخميس، و8338 إصابة، الأربعاء).

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تمّ تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 396575، بما في ذلك 224551 حالة نشطة.

ويعود أكبر عدد من الإصابات والوفيات الجديدة (78 وفاة و2367 إصابة) إلى العاصمة موسكو التي تتصدّر قائمة المناطق الأكثر تضرراً بالفيروس التاجي في روسيا بـ 2408 وفيات و178196 إصابة.

وأشار التقرير إلى أن 8212 مريضاً تماثلوا للشفاء التام من كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 167469.

وأُجريت في روسيا حتى الآن 10.3 مليون فحص طبي لتشخيص حالات كورونا.

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