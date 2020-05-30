شكرا لمتابعة خبر عن طريقة استقبال المحاكم طلبات المُراجعين بعد عودة العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شملت خطة ديوان المظالم، الاحترازية والوقائية التي سيتم العمل بها بدايةً من شهر شوال الجاري، اتخاذ الأساليب الوقائية داخل بيئة العمل، ومراحل عودة منسوبي الديوان إلى مقرات العمل، وكيفية عقد الجلسات القضائية.

وتضمنت الخطة آلية استقبال المستفيدين في محاكم ديوان المظالم، كما أنه يقتصر الدخول لمقر ديوان المظالم ومحاكمه على منسوبيه كمرحلة أولى، إلى جانب مجموعة من الاحتياطات الوقائية داخل بيئة العمل مواكبةً للتعليمات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة.

وأشارت إلى أنه سيتم استقبال طلبات المراجعين عبر البريد الإلكتروني المخصص لكل محكمة، ومن ثم يمنح المستفيد موعداً لاستقباله في المحكمة، إذا كانت الخدمة لا يمكن إنجازها إلا من خلال المحكمة ورقيًا، أما في حال إمكانية إنجاز الطلب عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة فيتم إشعار المستفيد بذلك.

وفي السياق نفسه، أكدت الخطة أنه سيراعى في منح المواعيد بحسب الخطة، عدم زيادة نسبة المراجعين في المحكمة عن المساحة المخصصة لكل مراجع من الجهات المختصة، وهي مراجع لكل 10 أمتار مربعة، على أن يتم توفير أجهزة فحص الحرارة، والمعقمات الطبية، والمنشورات التوعوية.