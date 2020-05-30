

بانكوك 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس

سجلت تايلاند اليوم إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الحكومي لمكافحة الفيروس بتايلاند أن الشخص المصاب كان في حجر صحي بعد وصوله للبلاد قبل أيام عبر معبر بري مع ماليزيا، مبينًا أن حالات العدوى المحلية تراجعت بدرجة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح المركز أن 43 من بين 52 إصابة جديدة ترتبط بتايلانديين عادوا من الخارج، فيما لم تسجّل إي حالة وفاة ليستقر إجمالي الوفايات عند 57 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في تايلاند.

// انتهى //

10:22ت م

0025



بانكوك 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسسجلت تايلاند اليوم إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل عدد المصابين إلى 3077 .وأفاد المركز الحكومي لمكافحة الفيروس بتايلاند أن الشخص المصاب كان في حجر صحي بعد وصوله للبلاد قبل أيام عبر معبر بري مع ماليزيا، مبينًا أن حالات العدوى المحلية تراجعت بدرجة كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين.وأوضح المركز أن 43 من بين 52 إصابة جديدة ترتبط بتايلانديين عادوا من الخارج، فيما لم تسجّل إي حالة وفاة ليستقر إجمالي الوفايات عند 57 حالة وفاة منذ ظهور الفيروس في تايلاند.// انتهى //10:22ت م0025

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تايلاند تسجل إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.