السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 39 إصابة بكورونا



سول 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس

سجّلت كوريا الجنوبية اليوم 39 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا استقرت عند 269 حالة وفاة دون تغيير.

// انتهى //

08:19ت م

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سول 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسسجّلت كوريا الجنوبية اليوم 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 11 ألفا و441 إصابة.وأفادت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية بأن حصيلة الوفيات الناجمة عن كورونا استقرت عند 269 حالة وفاة دون تغيير.// انتهى //08:19ت م0015

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