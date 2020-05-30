جامعة الملك خالد تسجل أكثر من 29 ألف طالب وطالبة في الفصل الصيفي

2020-05-30

متابعات الخليج 365 ـ أبها

أكملت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد أمس الجمعة، تسجيل أكثر من 29700 طالب وطالبة للدراسة في الفصل الصيفي للعام الجامعي الجاري عن بُعد في 1623 شعبة دراسية، يشكلون نسبة تمثل أكثر من 50% من طلاب وطالبات الجامعة بكلياتها المختلفة في مدينة أبها ومحافظات منطقة عسير.

ذكر ذلك عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن بن عيد القرني موضحًا أن العمادة أصدرت إحصاءات عملياتها خلال فترة تعليق حضور الطلاب والطالبات في الفترة الماضية، وأضاف أنه تم فور إعلان تعليق حضور الطلاب والطالبات بسبب جائحة كورونا تحويل جميع الشعب إلى شعب تعليم عن بعد بشكل آلي وذلك لتمكين نظام التعليم عن بعد من التعامل معها وفق الآلية الجديدة للفصل الدراسي الثاني، حيث بلغ عدد الشعب التي تم تحويلها إلى تعليم إلكتروني كامل 15069، منها 10324 شعبة في النشاط النظري و 4745 شعبة في الأنشطة الأخرى.

استقبال 22315 طلبًا

وفيما يتعلق بالرد على الاستفسارات والمعاملات الواردة للعمادة من مختلف الجهات أوضح القرني أنه تم خلال فترة التعليق فتح عدد الاستفسارات لجميع الطلبة حتى يتمكن كل طالب من إرسال جميع طلباته أو استفساراته إلكترونيًّا من خلال خدمة “تواصل” عن طريق النظام الأكاديمي، وذلك لتوفير الدعم لهم خلال هذه الفترة دون الحاجة إلى مراجعة العمادة، وبناء عليه فقد تم الرد على 22315 طلبًا.

وأكد القرني أن العمادة قامت بنشر المعلومات الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي أو بإرسال رسائل نصية على جوالات الطلبة خلال هذه الفترة، كما أنها فعلت خدمة تحويل الاتصال من هواتف المكاتب لجميع الموظفين والموظفات على جوالاتهم من خلال تطبيق (سيسكو جابر) لسهولة وسرعة الرد على المراجعين أو منسوبي الجامعة، إضافة للرد على المعاملات الواردة للعمادة من داخل الجامعة أو خارجها وإنجازها بشكل مستمر.

تنسيق ومتابعة

وأضاف القرني أن العمادة عملت على التنسيق مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات لتفعيل الوصول للنظام الأكاديمي للمسجلين والمسجلات ولمنسوبي العمادة للقيام بمهامهم من المنزل وإنهاء كافة الأعمال المنوطة بهم ومن أهمها إنهاء طلبات الطلاب والطالبات المرفوعة من الكليات على النظام الأكاديمي، وعليه فقد تم الانتهاء منها جميعًا وإعداد جداول الاختبار النهائية و بث جداول الاختبارات للطلاب والطالبات على حسابهم من خلال بوابة الطالب (أكاديميا)، وإعداد جداول الفصل الصيفي، إضافة لإعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي القادم 1442هـ.

آلية التقييم

وفيما يخص تعديل آلية التقييم في النظام الأكاديمي قامت العمادة بتحويل آلية تقييم المقررات في النظام الأكاديمي لتصبح 80 درجة للأعمال الفصلية و20 درجة للاختبارات النهائية، بشكل آلي، باستثناء مقررات الكليات الصحية، وأعطت الصلاحية للكليات لتعديل المقررات التي ترى الكلية استثناءها من قاعدة 80 – 20.

الحركات الأكاديمية

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وحول الحركات الأكاديمية بما في ذلك إمكانية انسحاب الطلاب عن مقرر أو أكثر أو الاعتذار عن الفصل أوضح القرني أن العمادة أتاحت ذلك لجميع الطلبة، عبر أكاديميا مباشرة، كما أن العمادة حرصت على الإعلان عن ذلك من وقت مبكر.

وكشف القرني أن عدد الحركات الأكاديمية التي نفذت للطلاب والطالبات منذ بداية تعليق الدراسة بلغت 904457 طلبًا، مؤكدًا أن العمادة لم تحتسب الاعتذارات عن المقررات لهذا الفصل من رصيد الطالب وكذلك الاعتذار عن فصل لم يحتسب ضمن الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج في حين رصدت الكليات الدرجات الفصلية على أكاديميا قبل يوم 28 – 8 – 1441هـ، كما تم إعفاء الطلاب من الحرمان ومكنتهم الجامعة من دخول الاختبارات النهائية لهذا الفصل واختبار جميع المقررات، حيث تم رفع الحرمان بشكل آلي عن 1760 طالبًا وطالبة في 3705 مقررات.

طلبات المستجدين ووثائق التخرج

وعن استقبال طلبات الطلاب المستجدين الراغبين في عدم احتساب المعدل قال: تم إعداد النظام لاستقبال طلبات الطلبة الراغبين في عدم احتساب المعدل وفرزها استعدادا لمعالجة أوضاعهم وقد تم ذلك قبل إغلاق الفصل الدراسي.

وأما فيما يتعلق بطباعة وثائق المتخرجين من بعض الكليات الصحية فقد تمت طباعة وثائقهم وتم التنسيق معهم بأوقات محددة لاستلامها من العمادة، وقد استلمت العمادة العنوان الوطني للخريجين والخريجات على النظام الأكاديمي حيث يتم إيصال الوثائق لأكثر من 9 آلاف طالب وطالبة.

المنشورات والإشعارات

وأبان القرني أن عدد المنشورات وأدلة الاستخدام والرسائل النصية والإشعارات التي تم إرسالها للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بلغت 1341085، حيث تم إعداد منشورات وأدلة للخدمات الإلكترونية بما يتوافق مع الآليات والأعمال الجديدة، ليستطيعوا العمل عليها، إضافة إلى نشرها على حسابات الجامعة في شبكات التواصل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بالإعداد للمرحلة القادمة قال القرني: تم إعداد التقويم الجامعي للعام الجامعي القادم 1442هـ، كما تم التنسيق مع الكليات لتزويد العمادة بأعداد التحويل للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1442هـ، إضافة لتحديد مواعيد التحويل الخارجي والداخلي وتحويل الدرجة العلمية إلى دبلوم، والإعلان عن المواعيد والشروط والآليات، والتعريف بسياسات التحويل الداخلي والخارجي وتحويل الدرجة العلمية إلى دبلوم على النظام الأكاديمي.

خدمة “مؤهل”

وأوضح أنه تم تزويد العمادة بملف من خدمة “مؤهل” فيه 52 ألف سجل تقريبًا لبيانات طلاب من “جدارة” وقامت العمادة على الملف خلال مرحلتين لإنجازه، المرحلة الأولى: تسعى العمادة فيها كخطوة أولى لاستكمال البيانات الأساسية المطلوبة من قبل الوزارة، والمرحلة الثانية: يتم فيها استكمال إدخال جميع البيانات وسحب الملفات من الكليات وأرشفتها إلكترونيًّا، وعلى ذلك قامت العمادة بوضع خطة عمل للمرحلة الأولى لإنجاز الملف، وقد تم حصر أعداد الخريجين الموجودة في السجلات الورقية والموجودة في كليات الجامعة المختلفة، وفرز الملف المرسل من الوزارة والعمل على تحليله وتحديد البيانات المتوفرة والناقصة، والتواصل مع الجهات المعنية وسحب بيانات الطلاب القديمة المتوافرة لديهم.



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