تعرف على إجراءات عودة العمل بأسواق النفع العام للعملاء والموظفين

أعلنت وزارة الداخلية، الإجراءات الاحترازية والتدابير والبروتوكولات الوقائية المتعلقة بأسواق النفع العام؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، المعدّة من وزارة الصحة، والتي تغطي الفترة من 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، إلى 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020هـ

وتتضمن بروتوكولات أسواق النفع العام الإجراءات التالية:

أولًا: العملاء

قياس درجة حرارة العملاء عند المداخل وعدم السماح للعملاء، الذين تزيد درجة حرارتهم على (38 درجة مئوية) بالدخول.

إلزام جميع العملاء بارتداء الكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف والفم عند المداخل.

اقتصار الدخول لحراج جملة للخضار والفواكه على التجار والموردين، وضمان الالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي الآمنة في الحراج (استخدام الملصقات الأرضية للمساعدة في تنظيم العملاء).

استخدام سلالم مخصصة للنزول وسلالم أخرى مخصصة للصعود إن أمكن.

ثانيًا: الموظفون

وضع ملصقات أرضية مرئية لفرض التباعد بين الموظفين، وبين الموظفين والعملاء في أماكن العمل المزدحمة (مثل: مناطق إقامة الحراج).

قياس درجة حرارة الموظفين يوميًا وعدم السماح للموظفين أو موظفي الجهات الخارجية الذين تزيد درجة حرارتهم على (38 درجة مئوية) بدخول السوق.

عدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الإصابة بالحضور للعمل، وإلزامهم بالعمل من المنزل.

إلزام الموظفين بارتداء الكمامات القماشية، أو ما يغطي الأنف والفم في جميع الأوقات أثناء العمل.

تعيين قائد مجتمعي للقيام بأعمال التنظيم والمراقبة.

ثالثًا: المواد المتداولة

منع تجربة المواد (مثل: تجربة عينات المواد الغذائية).

تطهير وتنظيف المبردات وحاويات النقل المستخدمة في توصيل المواد، وكذلك الشحنات الواردة قبل التخزين، ما لم يؤدِ ذلك إلى تلف البضاعة (مثل: الكتب، وما إلى ذلك)، ويمكن إجراء ذلك أثناء فحص الجودة.

تقليل لمس الموظفين للمواد بالأيدي طوال رحلة تخزين المواد (المواد الواردة، والمواد الصادرة، وعند ترتيب المواد في السوق).

تغطية البضائع المكشوفة أثناء نقلها (مثل: تغليف الأطعمة أثناء نقلها).

رابعًا: المتجر/المستودع

فرض التباعد الجسدي بحد أدنى مترين بين العملاء/الموظفين في المناطق المزدحمة في المتجر في جميع الأوقات (مثل: المدخل، ومنطقة الخضراوات، والمخارج، وما إلى ذلك).

استخدام طلاء الأرضيات عند السلالم المتحركة لضمان أن يستخدمها شخص واحد في كل مرة (ووجود مسافة 6 درجات بين الأفراد).

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فرض نظام استخدام السلالم باتجاه واحد.

وضع ملصقات أرضية داخل المصاعد للتأكيد على تباعد الأشخاص.

تشجيع الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية (أي خيارات الدفع عبر الإنترنت والبطاقة المصرفية والهاتف الذكي).

التخلص من المواد، التي يتشارك العاملون استخدامها داخليًا (مثل: الأقلام، أجهزة شرب المياه وغيرها).

تطهير المرافق وجميع الأسطح، التي يلمسها الموظفون/العملاء (مثل آلات عد النقود والرفوف ودورات المياه) لمرة واحدة يوميًا على الأقل.

تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام (إن وجدت).

ضمان وجود مطهر يدين مخصص في المناطق المشتركة ودورات المياه وبقرب الأبواب المسخدمة بشكلٍ متكرر.

عدم مشاركة المواد بين العاملين (مثل: الأقلام، أجهزة شرب المياه وغيرها).

التأكد من وجود سلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمسها والتخلص من النفايات باستمرار.

تكون ساعات استقبال العملاء في السوق، وفقًا لساعات التجول المعلنة.

خامسًا: آليات الإبلاغ

تجهيز غرف للعزل في حال الاشتباه بالإصابة بمرض كوفيد-19 إن أمكن.

قياس درجة حرارة الموظفين وإبلاغ الجهات المعنية عن أي شخص حرارته أعلى من (38 درجة مئوية) وعزل الموظف حتى إحالته إلى إحدى منشآت الرعاية الصحية.

في حال تسجيل حالة اشتباه مؤكدة بين أحد العاملين، يجب تطبيق البروتوكولات المعتمدة من مركز وقاية ووزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

سادسًا: التوعية والتنفيذ

توعية العملاء والموظفين للالتزام بتعليمات الأمان المحدثة (مسافة التباعد الجسدي، وغسل اليدين، وتطهير الأسطح).

وضع لوحة تتضمن بيان الأفعال المخالفة عند مدخل المنشأة.

تعيين مدير للبروتوكول وتوجيه قسم الأمن والسلامة (إن وجد) بدعمه برجال أمن في المداخل والمخارج وداخل المتجر للتأكد من اتباع البروتوكولات الموضوعة.

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