شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الدمام يتأهب بإجراءات احترازية لاستئناف الرحلات الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

بدأت إدارة مطار الملك فهد الدولي بالدمام في تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية استعدادا لاستئناف الرحلات الداخلية ابتداء من غد الأحد.

دليل إرشادي

وبينت إدارة مطار الملك فهد أنه تم وضع ملصقات إرشادية للمسافرين والقادمين، كما تم وضع عازل زجاجي على كاونترات المطار للعزل بين الموظفين والمسافرين، ووضع ملصقات تبين المسافات المطلوبة للتباعد أثناء الوقوف أمام الكونترات، كما تم وضع ملصقات على المقاعد في المطار تبين التباعد الاجتماعي في الجلوس، وأضافت الإدارة أنه تم تحديد باب للدخول وآخر للخروج، كما أنه يمنع الدخول لغير المسافرين باستثناء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة فيسمح بدخول مرافق معهم، كما يتم تطبيق التباعد في مقاعد الطائرة.

تعقيم مستمر

وأكدت إدارة المطار أنه تم وضع أجهزة حرارية لقياس درجة حرارة المسافرين، وسيتم وضع المعقمات والقفازات والكمامات على مداخل المطار، ويجب على المسافرين ارتداء الكمامات وتعقيم الأيدي، إضافة إلى استمرار تعقيم المطار كل ٣ ساعات، وتعقيم عربات النقل بشكل مستمر، وتعقيم الطائرة بعد كل رحلة.

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التعامل الإلكتروني

وأضافت إدارة المطار أنه يمنع التعامل مع التذاكر الورقية، كما أنه تم إغلاق منافذ بيع التذاكر، ليصبح التعامل إلكترونيا فقط، كما أنه تم منع التعامل بالنقود الورقية داخل المطار، والاكتفاء بالدفع الإلكتروني.

المنع من السفر

كما أكدت الإدارة أنه سيتم تطبيق الشروط على جميع المسافرين حرصا على سلامتهم، ومن يخل بالشروط والتدابير الاحترازية يمنع من السفر.