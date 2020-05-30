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جولات رقابية مشددة للوقاية من كورونا

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بدأت أمانة المنطقة الشرقية، يوم أمس الأول، عمل جولات رقابية على المحلات والأسواق التجارية وأسواق التجزئة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كوفيد-١٩»، حيث شملت الجولات التأكد من وضع الملصقات الأرضية لتنظيم الطوابير داخل المتاجر، حيث تم خلال الجولات شرح آلية تطبيق وضع الملصقات الأرضية من خلال الألوان المستخدمة المناسبة للملصقات، بالإضافة إلى وضوح الخطوط المكتوبة لتكون مناسبة للمتسوق اتباعها بالطريقة السليمة مع الحرص التام على إيضاح آلية التسوق من قبل المحلات للمتسوقين؛ لكي يتم اتباعها للوقاية من هذا الفيروس.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الأمانة بدأت قبل أيام بوضع الخطط المهمة لكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، خصوصا مع بدء إجراءات العودة للحياة الطبيعية في المملكة.

وأضاف إن الفرق الميدانية حرصت على جودة الملصقات الأرضية المستخدمة في عملية تطبيق إجراءات وضع المسافات بين المتسوقين من خلال وضع معايير معينة، تتناسب مع وجود المتسوقين في تلك المتاجر واتباعها، حيث تم إزالة مجموعة من الملصقات والتي لا تحقق هذه المعايير، ومطالبة تلك المحلات بتطبيقها والحرص على اتباعها، مؤكدا أن الفرق قامت بالإشراف على عملية تطبيقهم للإجراءات وكيفية تعاملهم مع المتسوقين من خلال شرحهم لهذه الإجراءات واتباعها.

وأبان الصفيان أن الأمانة حريصة على سلامة المواطن والمقيم من خلال تسوقه من المتاجر والأسواق والحرص على اتباعهم إجراءات الوقاية من أجل بيئة تسوق آمنة. ونوه المتحدث الرسمي بأن أي من المتاجر لم يطبق إجراءات الوقاية من خلال وضع الملصقات بالشكل المطلوب يتم الإبلاغ عنه عبر مركز ٩٤٠ ليتم اتخاذ الإجراء المناسب بحق تلك المتاجر.

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