، مطار الأمير سلطان بتبوك ينهي استعداداته لاستقبال أولى الرحلات ،

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أنهى مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بمنطقة تبوك استعداداته لاستقبال أولى الرحلات الداخلية الواصلة إلى المنطقة بعد غد الأحد، وفق ضوابط التدابير الاحترازية التي حددتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وشَمِلت هذه الاستعدادات تجهيز فحص خاص لمرتادي المطار بواسطة الكاميرات الحرارية، وتركيب عدد من الأجهزة المخصصة لتعقيم السلالم والمماشي الكهربائية بتقنية الأشعة فوق البنفسجية، بجانب الملصقات الأرضية وعلى مقاعد الانتظار للحث على التباعد الجسدي خلال التواجد بالمطار. إلى جانب توفير المعقمات في جميع أرجاء المطار، وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الطبي، بالإضافة لجميع مرافق المطار بشكل دوري كل ثلاث ساعات وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة.
مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز فيروس كورونا الجديد تبوك
مطار الأمير سلطان بتبوك ينهي استعداداته لاستقبال أولى الرحلاتوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-05-30
أنهى مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بمنطقة تبوك استعداداته لاستقبال أولى الرحلات الداخلية الواصلة إلى المنطقة بعد غد الأحد، وفق ضوابط التدابير الاحترازية التي حددتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وشَمِلت هذه الاستعدادات تجهيز فحص خاص لمرتادي المطار بواسطة الكاميرات الحرارية، وتركيب عدد من الأجهزة المخصصة لتعقيم السلالم والمماشي الكهربائية بتقنية الأشعة فوق البنفسجية، بجانب الملصقات الأرضية وعلى مقاعد الانتظار للحث على التباعد الجسدي خلال التواجد بالمطار. إلى جانب توفير المعقمات في جميع أرجاء المطار، وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الطبي، بالإضافة لجميع مرافق المطار بشكل دوري كل ثلاث ساعات وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة.
30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
01:07 AM
30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
02:55 AM
تعقيم مرافق المطار كل ثلاث ساعات وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة
أنهى مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بمنطقة تبوك استعداداته لاستقبال أولى الرحلات الداخلية الواصلة إلى المنطقة بعد غد الأحد، وفق ضوابط التدابير الاحترازية التي حددتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وشَمِلت هذه الاستعدادات تجهيز فحص خاص لمرتادي المطار بواسطة الكاميرات الحرارية، وتركيب عدد من الأجهزة المخصصة لتعقيم السلالم والمماشي الكهربائية بتقنية الأشعة فوق البنفسجية، بجانب الملصقات الأرضية وعلى مقاعد الانتظار للحث على التباعد الجسدي خلال التواجد بالمطار. إلى جانب توفير المعقمات في جميع أرجاء المطار، وإلزام جميع العاملين بالمطار والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية وخضوعهم للفحص الطبي، بالإضافة لجميع مرافق المطار بشكل دوري كل ثلاث ساعات وتطهير جميع الطائرات بعد كل رحلة.
، مطار الأمير سلطان بتبوك ينهي استعداداته لاستقبال أولى الرحلات ،
المصدر : الخليج 365
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