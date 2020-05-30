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عدن - ياسمين التهامي - كشف نقيب الممثلين المصريين، أشرف زكي،حقيقة الأنباء التي تحدثت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الفنانة المصرية، رجاء الجداوي، بفيروس “كورونا” المستجد.

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عاجل : نقيب الممثلين المصريين يكشف حقيقة وفاة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا قبل قليل

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وأدلى زكي بتصريحات لوسائل إعلام مصرية محلية، أكد فيها أن رجاء الجداوي بصحة جيدة، ولا تزال تتلقى العلاج بمستشفى العزل بالإسماعيلية.

وأصيبت الفنانة المصرية رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية يوم 24 مايو الجاري.

وفي وقت سابق، عبرت رجاء الجداوي عن استيائها وحزنها الشديدين من كثرة تردد شائعة وفاتها، واصفة مطلقيها بـ”أصحاب القلوب السوداء”، قائلة : “لا أحد يتوفى إلا بأمر الله، استحوا وخافوا من ربنا، وحسبي ربي في كل من يطلق مثل هذه الشائعات”.

كما كشفت أنها انهت إجراءات دخولها الحجر الصحي بمستشفي العزل بالاسماعيلية ببطاقتها الشخصية التي تحمل اسمها الحقيقي “نجاة علي حسن” كأي مريضة، ولم يكشتف أحد أنها رجاء الجداوي إلا بعد دخولها الحجر.