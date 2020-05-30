شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بالخير يفاجئ الجميع بشأن موقفه من نادي الهلال السعودي وريال مدريد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الفنان الإماراتي عبدالله بالخير، إنه يشجع الهلال والنصر في الدوري، وأندية أخرى لها ذكريات جميلة معه، إضافة إلى ناديي ريال مدريد وبرشلونة عالميًا، موضحا أنه يشجع أيضًا اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

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وأوضح بالخير أن اللعبة التي يتابعها بشكل كبير هي كرة القدم، مشيرًا ‘لى أنه يمارس رياضة " الباليه " بشكل منتظم لكسب المرونة، ولديه مدربة الخاص، ومدرب خاص للجيم، علاوة على المشي يوميا.



وكشف بالخير أن نادي النصر الإماراتي كان السبب في التعاون الكبير بينه وبين الملحن الكبير بليغ حمدي، إذ أخذ شريط كاسيت عليه أغاني العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، التي لحنها له حمدي في حفلات نادي النصر بالإمارات.