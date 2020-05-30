شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تتوعد بمعاقبة أمريكا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الخارجية الصينية، إنه يتعين على الولايات المتحدة التوقف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ، وإذا أصرت على مواصلة التدخل، فإن الصين مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة​​​.

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ودعا، المتحدث باسم الخارجية الصينية، تشاو لينغ تشيانغ، الجمعة، الولايات المتحدة للتوقف الفوري عن ما أسماه بالتلاعبات السياسية بشأن هونغ كونغ بعد طلب واشنطن مناقشة مشروع قانون صيني يخص أمن هونغ كونغ في مجلس الأمن الدولي، قائلا: "الولايات المتحدة تتدخل بطريقة صارخة في شؤون الصين بطلبها بحث هذه المسألة (مشروع القانون الصيني حول أمن هونغ كونغ) في مجلس الأمن الدولي​​​.. ندعو الولايات المتحدة للتوقف الفوري عن التلاعبات السياسية".

من جهتها دعت سلطات هونغ كونغ المحلية الولايات المتحدة للنأي بنفسها عن الجدال الداخلي بشأن قوانين الأمن القومي الجديدة التي ستفرضها الصين.

وحذرت حكومة هونغ كونغ واشنطن من أن سحب الوضع الخاص الذي تحظى به المدينة بموجب القانون الأمريكي قد يحدث أثرا عكسيا على اقتصاد الولايات المتحدة.