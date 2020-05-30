شكرا لقرائتكم خبر عن فاجعة مخيفة ستعلنها الشرعية خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث قيادي مؤتمري بارز وعضو في مجلس الشورى اليمني، عن ما أسماها، "فاجعة مخيفة" ستعلنها الشرعية خلال الساعات أو الأيام القادمة.

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وقال الدكتور عصام شريم، في تغريدة على حسابه في تويتر، رصدها "بويمن" : "‏الله يستر يبدو أن هناك فاجعة خلال ساعات أو أيام قليلة ستعلنهاالشرعية إنا لله وإنا إليه راجعون".

التغريدة، أثارت جدلًا واسعًا لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، والمهتمين بالشأن اليمني، خصوصًأ مع تداول "إشاعات" عن وفاة الرئيس عبدربه منصور هادي، وهو ما تنفيه مصادر رسمية.

وسبق وأن نشر "بويمن" نفي مستشار وزارة الإعلام والصحافي السابق، في رئاسة الجمهورية، مختار الرحبي، اليوم الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن وفاة رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، في مقر اقامته بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكد الرحبي في تغريدة على حسابه في تويتر، رصدها "بويمن" أن الرئيس عبدربه منصور هادي في صحة جيدة، وما يتم تداوله مجرد ”شائعات“.

وقال المستشار مختار الرحبي، : "الاخبار التى نشرتها وسربتها بعض المطابخ الإعلامية والبعض تداولها بحسن نية وتتحدث عن صحة الرئيس بل إن البعض نشر عن وفاة الرئيس، هذه اخبار غير صحيحة فخامة الرئيس بصحة جيدة ويمارس مهامة الوطنية".