شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يتراجع في السعودية بشكل كبير وإعلان من وزراة الصحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجلت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة ، انخفاضا كبيرًا لليوم السابع على التوالي في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

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كورونا يتراجع في السعودية بشكل كبير وإعلان من وزراة الصحة

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وأعلنت الوزارة عن تسجيل 1581 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ليومنا هذا الجمعة، ليصل إجمالي الحالات في المملكة إلى 81766 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 2460 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 57013 حالة، فيما تم تسجيل 17 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 458 حالة.

ويأتي تسجيل السعودية اليوم الجمعة، لـ 1581 إصابة جديدة ، مقابل 1644 إصابة أمس الخميس و1815 إصابة الأربعاء و1931 إصابة الثلاثاء و2235 إصابة الاثنين و2399 إصابة الأحد و2442 إصابة السبت و2642 إصابة الجمعة الماضي.