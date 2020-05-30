طالب باتباع الإجراءات الوقائية

حث وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، المواطنين على اتباع الإجراءات الوقائية مع أولى مراحل العودة للحياة الطبيعية. وقال الوزير للمواطنين، عبر تويتر، نحن في بداية أولى مراحل العودة بحذر؛ لذا نعتمد على التزامكم. وتابع الوزير، إن العودة لزيادة الاحترازات تعتمد على الله ثم على امتثال الجميع، نرجو اتباعكم الإجراءات الوقائية.

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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة: نحن في بداية أولى مراحل العودة.. نعتمد على التزامكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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